Болгария аннулировала 17 "золотых паспортов", часть из них были выданы россиянам

Болгария после отмены выдачи "золотых паспортов" - гражданства в обмен на инвестиции - аннулировала 17 подобных документов.
Об этом заявил министр юстиции Болгарии Крум Зарьков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofia Globe.
По его словам, из тех, чье болгарское гражданство было аннулировано, четверо были из Египта, четверо из России, четверо из Казахстана, трое из Китая, двое из Пакистана и один из Иордании.
До того как парламент отменил систему "золотых паспортов", выяснилось, что в ряде случаев лица, получившие гражданство на основании инвестиций, не осуществляли их.
Государственное агентство национальной безопасности и другие государственные учреждения страны продолжают проверки, и любые выявленные нарушения повлекут за собой соответствующие действия.
"Что касается членов семей этих лиц, то в каждом конкретном случае проводится оценка на предмет того, не было ли подано заявление на получение гражданства на несуществующей правовой основе. Проблема с "золотыми паспортами" была решена", - сказал министр.
Напомним, ранее Еврокомиссия призвала забрать "золотые паспорта" у подсанкционных граждан РФ и Беларуси.
Отметим, что 24 марта прошлого года парламент Болгарии одобрил во втором и окончательном чтении поправки к закону о гражданстве, отменяющие "золотые паспорта".
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