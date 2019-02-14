У Болгарії заявили про виявлення схеми виведення грошей з Венесуели

Йдеться про переведення коштів, що належать держкомпанії PDVSA на рахунки у Болгарії

В Болгарии Государственное агентство по вопросам национальной безопасности проверяет один из банков, через который незаконно могли выводить средства из Венесуелы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Болгарское национальное телевидение".

Так, прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что речь идет о переводе средств, принадлежащих венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.

"После детализации этой информации был определен банк, идентифицировано лицо, которое было владельцем этих счетов и сами счета. На эти счета фактически сделанные переводы государственной нефтяной компании Венесуэлы, после чего были осуществлены другие переводы, в результате чего часть средств была выведена из этих банков и передана на банковские счета из других стран", - сказал Цацаров.

Как отмечается, по созданной схеме деньги проходили через трастовый счет в болгарском банке и потом переводились третьим лицам.

Цацаров заявил, что сигнал о подозрительных транзакциях был получен через дипломатические и операционные каналы от США.

Напомним, ранее сообщалось, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский "Газпромбанк".

Так, компания PDVSA несколько недель назад информировала клиентов о новых банковских инструкциях и начала перемещать счета своих совместных предприятий, которые могут экспортировать нефть отдельно.

28 января США ввели новые жесткие санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны.