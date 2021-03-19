У Болгарії затримали кількох ймовірних шпигунів РФ

У Софії (Болгарія) в ході секретної операції правоохоронці затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За попередньою інформацією, затримані не є росіянами.
Про це повідомляє News.bg.
Як повідомляється, операцію із затримання підозрюваних провели співробітники Головної прокуратури, Державного агентства національної безпеки та Міністерства внутрішніх справ. Обшуки відбулися за кількома адресами в південних районах Софії та в районах у напрямку Перника.
Зазначається, що деякі із затриманих є чинними болгарськими держслужбовцями, які мали доступ до важливої для країни секретної інформації. Інформації про кількість затриманих немає.
Нагадаємо, раніше прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. Вони збирали інформацію щодо планів модернізації болгарської армії та підтримки технічної придатності Збройних сил Болгарії.
Також РБК-Україна писало, що у серпні Австрія вперше в історії вислала російського дипломата через шпигунський скандал.
Крім того, у Швеції висунули 47-річному громадянину країни звинувачення у шпигунстві на користь Росії. Правоохоронці вважають, що чоловік збирав та передавав інформацію російському дипломату за грошову винагороду.