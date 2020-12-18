З Болгарії висилають російського дипломата за підозрою в шпигунстві

Болгарія висилає з країни російського дипломата. Він підозрюється в багаторічному зборі таємної інформації.

Про це повідомляє Dnevnik.bg.

За даними прокуратури, росіянин мав доступ до таємної інформації з 2017 року. Він збирав різну інформацію для передачі її військовій розвідці в Москві. Зокрема, він дізнавався чисельність американських військових, які прибували в Болгарію на навчання. Для отримання такої інформації він спілкувався з болгарином, який мав доступ до таємних даними. Він надавав їх росіянину за гроші. Розмір хабарів слідство не вказало.

Прокуратура вже повідомила про ситуацію Міністерство закордонних справ і можливий шпигун буде висланий з країни.

В посольстві РФ в Болгарії вже заявили, що висилка військово-повітряного і військово-морського аташе при Посольстві Росії є "безпідставною та не сприяє розвитку відносин між країнами і зміцненню стабільності в Чорноморському регіоні". Росіяни "залишили за собою право на заходи у відповідь".

З Болгарії за останні два роки вислали вже шістьох російських дипломатів. Попередні епізоди депортації відбулися в жовтні 2019 року, січні та вересні цього року.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві громадянину Росії. Його підозрюють у наданні датських енергетичних технологій російській розвідці.

Також у грудні Нідерланди вислали з країни двох дипломатів з Росії. Вони теж підозрювались у шпигунстві.

Нагадаємо, на початку року в Давосі затримали двох росіян за підозрою в шпигунстві. Один з них представився сантехніком, але показав російський дипломатичний паспорт так само як і другий затриманий.