Дискотека проти локдауну: в Болгарії протестують працівники закладів громадського харчування

В Болгарії проходять протести власників та працівників закладів громадського харчування. Вони вимагають дозволити їм працювати під час карантину.

Про це повідомляє Trud.bg.

Протести проти заборони працювати ресторанам і кафе проходять по всій країні. Наймасштабніша акція проходить у столиці Софії. Там представники громадського харчування протестують у форматі дискотеки - замість звичних гасел працюють діджеї, грає музика і заклики до натовпу "Де ваші руки?". В учасників акції є плакати з закликами дозволити роботу закладів громадського харчування.

Зі сцени звучать привітання працівників конкретних закладів. Все це відбувається під шум вувузел і свист. Деякі з протестувальників переодягнені в костюми героїв мультфільмів.

Акції проходять з вимогою дозволити роботу закладів громадського харчування з 1 лютого. Вони переконані, що через відновлення роботи кафе і ресторанів не станеться стрибка захворюваності, оскільки цього не відбувається у випадку з роботою ресторанів у готелях.

Минулого тижня в Болгарії затвердили пом'якшення карантину. Дозволили повернутися на заняття учням середньої школи, але залишили заборона на роботу закладів громадського харчування.

Також стало відомо, що Болгарія буде вимагати у всіх мандрівників, які приїжджають в країну, пройти ПЛР-тест на коронавірус. Так уряд хоче зупинити поширення "британського" штаму COVID.