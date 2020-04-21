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У Болгарії послабили обмеження на в'їзд і виїзд зі столиці

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 14:26
У Болгарії послабили обмеження на в'їзд і виїзд зі столиці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жителям країни можна відвідувати Софію при заповненні спеціальної декларації

Уряд Болгарії послабив обмеження на в'їзд і виїзд зі столиці країни Софії в рамках карантинних заходів через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє видання The Sofia Globe.

Так, з вівторка, 21 квітня, влада дозволила громадянам в'їжджати та виїжджати зі столиці країни Софії на особистому транспорті з метою роботи в будь-який час за умови заповнення спеціальної декларації.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, 21 квітня, громадяни, які їдуть або повертаються з роботи на особистому автомобілі, зможуть в'їжджати і виїжджати з Софії в будь-який час. У декларації потрібно буде вказати як робоче місце, так і телефон роботодавця", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що за неправдиву інформацію в декларації про поїздку можливий штраф в розмірі від 100 до 300 левів (близько 50-150 євро) і тюремне ув'язнення на строк до трьох років.

Нагадаємо, влада Болгарії відклали на 2021 рік початок процесу по переходу до використання в якості валюти євро на тлі пандемії коронавірусу.

Крім того, парламент Болгарії проголосував за те, щоб припинити регулярні засідання, для запобігання поширенню коронавірусу.

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