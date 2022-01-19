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Хвороби серця, ковід та рак: від чого найчастіше помирають українці

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Україна, Середа 19 січня 2022 14:33
Хвороби серця, ковід та рак: від чого найчастіше помирають українці Фото: у листопаді 2021 року померло 21 867 українців з COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих за січень-листопад 2021 року. COVID-19 другий місяць поспіль знаходиться на другому місці серед причин смерті після ішемічної хвороби серця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, з початку року померло 562 137 осіб, у тому числі в листопаді 87 862 людини.

За офіційною інформацією, від 19 померло 76 949 українців (у тому числі в листопаді - 21 867 осіб).

Найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 392 328 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 274 223 осіб (у листопаді - 31 984) від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 75 563 особи (у листопаді - 8 499).

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 67 750 громадян (у листопаді - 6 232)

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 22 701 осіб. Хвороби органів дихання стали причиною смерті 24 760 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 19 970 осіб).

За даними Держстату, за січень-листопад інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 5 558 осіб, серед них туберкульоз - 2 501, від СНІДу померло 2 026 українців.

Крім того, 25 565 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 3 369 громадян, утоплення - 1 466, загибель на пожежі - 1 069, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 455, отруєння алкоголем - 1 623, самогубства - 5 520, умисні вбивства - 1 147.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-листопад 2021 року в Україні померло 649 999 осіб. Це на 100 827 смертей (на 18,4%) більше, ніж за січень-листопад 2020 року, коли померло 549 172 осіб.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців.

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COVID Державна служба статистики
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