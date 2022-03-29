"Понад 125 вантажівок": в Україну прибула допомога з Румунії

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. В ході переговорів вони обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення румунського президента в Twitter .

Я обговорив з президентом України Володимиром Зеленським критичну ситуацію в Україні. Румунія буде продовжувати піклуватися про кожного українського громадянина, який прибуває в країну", - заявив Йоханніс.

При цьому він додав, що в Україну через гуманітарний центр в Сучаві прибуло понад 125 вантажівок за допомогою, машини швидкої допомоги і пожежні машини з Румунії та інших країн ЄС.