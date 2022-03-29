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"Более 125 грузовиков": в Украину прибыла помощь из Румынии

Новина українською →
Бухарест, Вторник 29 марта 2022 13:48
"Более 125 грузовиков": в Украину прибыла помощь из Румынии Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (flickr.com/eppofficial)
Автор: Валерия Полищук

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение румынского президента в Twitter.

Я обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским критическую ситуацию в Украине. Румыния будет продолжать заботиться о каждом украинском гражданине, прибывающем в страну", - заявил Йоханнис.

При этом он добавил, что в Украину через гуманитарный центр в Сучаве прибыло более 125 грузовиков с помощью, машины скорой помощи и пожарные машины из Румынии и других стран ЕС.

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