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Ми не боїмося, ми вміємо захищатися: Зеленський розповів про оборону Києва

Автор: Тетяна Самарук

Президент Володимир Зеленський розповів, що російські війська хотіли забрати Київ вже у перші дні війни, але це їм не вдалось. Україна кожного дня доводить, що вміє захищати свою державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента німецькому виданню ZEIT.

За його словами, він залишається в країні зі своїм народом.

Також він зазначив, що не боїться облоги Києва.

"Ми не боїмося. Ми вже показали світу, що вміємо захищатися. І якщо ви мене запитаєте про страх, то я мушу вам сказати: боятися повинні не ми, а політики світу. Я маю на увазі всіх тих, хто зараз дивиться на Україну і думає: чи може бути таке ж вторгнення в мою країну?", - сказав президент.

Зеленський додав, що те, що робить Росія щодо України, можуть захотіти повторити й інші держави проти своїх сусідів. Зокрема, захист України - це глобальна антивоєнна акція.

Президент зазначив, що усі потенційні агресори у світі повинні знати, чого очікувати, коли вони почнуть війну.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський заявив, що його родина залишається в Україні.

Також ми писали, що Зеленський розповів про санкції проти Росії.

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Володимир Зеленський