Бої за Сєвєродонецьк ведуться вже в промзоні, - Гайдай

Бої з російськими військами за Сєвєродонецьк ведуться вже в промисловій зоні. Українська сторона контролює лише територію заводу "Азот".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
За його словами, на сьогодні зберігається вкрай важка ситуація по всій лінії фронту в Луганській області.
"Констатуємо, що орки починають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів, і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області. У Сєвєродонецьку бої тривають вже в промзоні, українські війська контролюють тільки територію заводу "Азот", - зазначив Гайдай.
Він уточнив, що противник наступає вздовж траси Лисичанськ - Бахмут, а близькі до неї населені пункти знаходяться під постійними обстрілами. Сам Лисичанськ мало не цілодобово під вогнем, кількість жертв встановити неможливо.
"Українські захисники не перебувають в оточенні, більше того - завдають суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами", - додав Гайдай.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові втратили контроль над населеним пунктом Метьолкіне під Сєвєродонецьком.
Гайдай також говорив, що противник активно застосовує авіацію для ударів по місту.
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