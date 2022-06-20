Бої за Сєвєродонецьк ведуться вже в промзоні, - Гайдай

За його словами, на сьогодні зберігається вкрай важка ситуація по всій лінії фронту в Луганській області.

"Констатуємо, що орки починають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів, і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області. У Сєвєродонецьку бої тривають вже в промзоні, українські війська контролюють тільки територію заводу "Азот", - зазначив Гайдай.

Він уточнив, що противник наступає вздовж траси Лисичанськ - Бахмут, а близькі до неї населені пункти знаходяться під постійними обстрілами. Сам Лисичанськ мало не цілодобово під вогнем, кількість жертв встановити неможливо.

"Українські захисники не перебувають в оточенні, більше того - завдають суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами", - додав Гайдай.