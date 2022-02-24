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Бої в прикордонних пунктах Херсонської області. Троє загинули, є постраждалі

Автор: Наталія Юрченко

У прикордонних пунктах Херсонської області ведуться активні бойові дії. В результаті обстрілів ворожих військ загинули троє прикордонників, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Відзначається, що активні обстріли ведуться в населених пунктах в Копані, Іваново і Скадовськ. Російські військові обстрілюють українські позиції за допомогою вертольотів.

"У районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником. У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів. Наразі відомо про трьох загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це, прикордонники ведуть бій з окупантом", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Зазначимо, в Луганській області ведуться бої на кордоні. Війська РФ намагаються танками прорватися вглиб області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські солдати відбили місто Щастя в Луганській області. В результаті загинули 50 російських військових.

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Вторгнення Росії до УкраїниХерсонская областьГосударственная пограничная служба