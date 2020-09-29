ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бої між Вірменією і Азербайджаном тривали всю ніч

Нагірний Карабах, Вівторок 29 вересня 2020 08:44
Бої між Вірменією і Азербайджаном тривали всю ніч
Фото: ситуація в Нагірному Карабасі (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

В районі Нагорного Карабаху всю ніч тривали бої між вірменськими та азербайджанськими силами. Бої були на напрямках Фізулі-Джебраіл і Агдере.

Про це повідомляє APA.

У ході нічних боїв авіаційними засобами ВПС і військ була знищена змішана колона бронетехніки та інших вірменських бойових машин, що рухалася з Мадагиза в напрямку Агдере.

Вогнем артилерії були знищені 1 танк, 1 машина і до 10 військовослужбовців іншої армії.

Приблизно о 8 ранку, азербайджанські солдати знищили ще чотири танки вірменських військ на Фізулі-Джебральському напрямку фронту.

У Міноборони Азербайджану також назвали дезінформацією поширені раніше дані вірменської сторони про збитий літак ВПС країни в районі лінії зіткнення.

В Єревані повідомили про відбиття декількох атак ВС Азербайджану в Нагірному Карабасі. У Міноборони Вірменії відзначили, що на окремих ділянках противнику були нанесені "значні втрати в живій силі і техніці".

Нагадаємо, у Вірменії оголосили мобілізацію і обмежили виїзд чоловіків 18-55 років.

Раніше Азербайджан заявив про загибель ще одного мирного жителя через обстріли.

Також у Вірменії повідомили про підготовку до довгострокової війни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події АрменияАзербайджан
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся