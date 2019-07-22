Богуслаєв і Ківалов програють кандидатам від "Слуги народу"

Народний депутат В'ячеслав Богуслаєв програє на парламентських виборах в окрузі №77 у Запоріжжі. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За даними обробки 79,45% протоколів, Богуслаєв отримує 32,26% голосів. Його суперник, кандидат від партії "Слуга народу" безробітний Сергій Штепа отримує 43,64% голосів. За даними ЗМІ Штепа зараз працює весільним фотографом.

Крім того, народний депутат фракції "Опозиційний блок" Сергій Ківалов програє на окрузі №135 в Одесі. За даними обробки 73,73% протоколів, Ківалов отримує 32,38% голосів. . Його суперник, кандидат від партії "Слуга народу" комерційний директор ТОВ "Грилион" Олексій Леонов отримує 40,02% голосів.

В'ячеслав Богуслаєв відомий як фактичний власник великого запорізького підприємства "Мотор Січ".

Сергій Ківалов відомий як колишній голова Центральної виборчої комісії, який передчасно оголосив у 2004 році Віктора Януковича переможцем президентських виборів, а також як співавтор скандального мовного закону.

Нагадаємо, за результатами обробки 59,77% протоколів по мажоритарних округах лідирують кандидати від "Слуги народу" - 127 чоловік, 49 кандидатів-самовисуванців, від "Опозиційної платформи - За життя" - 7 кандидатів від "Опозиційного блоку" - 5, від "Європейської солідарності" по округах підтримали двох кандидатів, від "Голосу" - також двох і від "Батьківщини" - двох, від "Самопомичи", "Свободи" і партії "Біла Церква разом" - по одному кандидату

Як повідомляло РБК-Україна, за партійними списками після опрацювання 50,24% протоколів у парламент проходять можуть пройти 122 кандидата від партії "Слуга народу", 37 кандидатів від партії "Опозиційна платформа - За життя", 25 - від партії "Європейська солідарність", 23 - від партії "Батьківщина" і 18 - від партії "Голос".