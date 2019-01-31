Богословська: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Богословську кандидатом у президенти

Дата рождения: 5 августа 1960 года (58 лет)

Партия: самовыдвиженка

Должность: глава Всеукраинской общественной организации "Вече Украины"

Семья: замужем в третий раз, есть дочь и внуки

Богословская на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Богословская на выборах 2019. Новости

30 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Инну Богословскую кандидатом в президенты .

Центризбирком зарегистрировал Инну Богословскую . 25 января 2019 года экс-депутат Верховной рады Украины Инна Богословская подала документы о регистрации кандидатом на очередных выборах президента.

Биография

Инна Германовна Богословская родилась 5 августа 1960 года в Харькове. В 1982 году закончила Харьковский юридический институт, после чего начала практическую работу юриста в Харьковской областной коллегии адвокатов.

В 1991 году Богословская основала одну из первых в Харькове юридических служб.

В 1994 году Богословская организовала "Международную аудиторскую службу", затем - консалтинговую группу "Пруденс", предоставляющую экономическую и юридическую помощь предприятиям.

Богословская входит в состав правления Харьковской областной организации Союза аудиторов Украины, член Союза юристов Украины с момента его создания в 1991 году. В 1997 году Богословская была избрана председателем Харьковской областной организации и назначена заместителем председателя Союза юристов Украины, с 2003 года - почетный президент Харьковской областной организации Союза юристов Украины.

В 1998 году Богословская основала молодежную общественную организацию "Молодежный дом", в январе 2003 года инициировала создание общественного объединения "Вече Украины".

Политическая деятельность

В марте 1998 года Богословская была избрана народным депутатом Украины (третьего созыва). В Верховной раде Богословская работала в парламентском комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, была первым заместителем председателя бюджетного комитета. В 2001 году возглавила Конституционно-демократическую партию, которая в 2005 году была переименована в партию "Віче".

С мая 2003 до января 2004 года возглавляла Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

В ноябре 2006 года Богословскую пригласили в Комитет реформ при Кабинете министров Украины. В апреле 2007 года Богословская была назначена заместителем министра юстиции Украины, занималась вопросами социальной политики.

В 2007 году Богословская была выдвинута съездом партии "Віче" в первую пятерку избирательного списка Партии регионов на досрочных парламентских выборах, избрана народным депутатом от ПР, работала первым заместителем главы комитета по вопросам культуры и духовности.

В 2010 году принимала участие в президентских выборах, по итогам выборов заняла 10 место.

В октябре 2012 года Богословская была переизбрана народным депутатом Украины от Партии регионов. В 2013 году Богословская заявила о выходе из Партии регионов. С мая 2014 года занимается волонтерской деятельностью.

Фото: Инна Богословская (facebook.com/inna.bogoslovska)

Семья

Отец Инны Богословской - полковник в отставке, преподаватель военного вуза, служащий; мать - юрист.

Первый муж Богословской - юрист Анатолий Вабьядочь. От первого брака у Богословской есть дочь Анастасия. Второй муж - харьковский художник и дизайнер Юрий Рынтовт. Третий муж - политик Владимир Мельниченко. У Богословской двое внуков Александр и Полина.

Фото: Инна Богословская с семьей (instagram.com/innabogoslovskaya/)