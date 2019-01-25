Богословська подала документи у ЦВК

Фото: Інна Богословська (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

Богословська йде як самовисуванець

Екс-депутат Верховної ради України Інна Богословська подала документи про реєстрацію кандидатом на чергових виборах президента, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, після чергового засідання 25 січня Богословська особисто прийшла до ЦВК і передала свою заяву та документи до представників секретаріату комісії. Також вона повідомила, що висувається як самовисуванець.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила трьом особам в реєстрації кандидатами на пост президента на виборах-2019. Так, розглянувши подані документи, комісія встановила їх невідповідність вимогам закону.

РБК-Україна також писало, що ЦВК станом на 25 січня зареєстрував 19 кандидатів у президенти України. Так, комісія зареєструвала Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза та Юлію Тимошенко.

Додамо, Центральна виборча комісія (ЦВК) перенесла засідання з питання про реєстрацію кандидатом Іллі Ківи. Зокрема, у комісії зазначили, що Ківі можуть відмовити через символіку "Соціалістичної партії".