ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Богословська подала документи у ЦВК

Новини » Вибори 2019    25.01.2019 - 17:46
Богословська подала документи у ЦВК
Фото: Інна Богословська (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

Богословська йде як самовисуванець

Екс-депутат Верховної ради України Інна Богословська подала документи про реєстрацію кандидатом на чергових виборах президента, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, після чергового засідання 25 січня Богословська особисто прийшла до ЦВК і передала свою заяву та документи до представників секретаріату комісії. Також вона повідомила, що висувається як самовисуванець.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила трьом особам в реєстрації кандидатами на пост президента на виборах-2019. Так, розглянувши подані документи, комісія встановила їх невідповідність вимогам закону.

РБК-Україна також писало, що ЦВК станом на 25 січня зареєстрував 19 кандидатів у президенти України. Так, комісія зареєструвала Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза та Юлію Тимошенко.

Додамо, Центральна виборча комісія (ЦВК) перенесла засідання з питання про реєстрацію кандидатом Іллі Ківи. Зокрема, у комісії зазначили, що Ківі можуть відмовити через символіку "Соціалістичної партії".

ЦВК перенесла розгляд реєстрації Ківи кандидатом у президенти Хакери підсилюють атаки на сервери ЦВК напередодні виборів в Україні
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіяпрезидентські вибори
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся