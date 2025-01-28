Не хотел платить 350 долларов. Как суд в Лондоне заморозил 1 млрд активов Боголюбова

Высокий суд Лондона принял решение, которое проливает свет на финансовые махинации бывшего владельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Согласно решению суда, из-за бездействия бизнесмена были потеряны активы на более чем 1 миллиард долларов. Эти потери стали следствием неуплаты регистрационных взносов за компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах (BVI), что привело к их исключению из реестров. Подробнее — в материале.

Что произошло

Высокий суд Лондона обязал экс-собственника группы Приват Геннадия Боголюбова принять меры для восстановления работы 21 ликвидированной компании на Британских Виргинских Островах и предоставить отчет об этом.

Эти компании, согласно решению суда, владели активами на сумму около 1 миллиарда долларов. Однако из-за исключения компаний из реестров доступ к этим активам заблокирован.

Формально они теперь принадлежат правительству Британских Виргинских Островов, хотя их арест был инициирован ПриватБанком. Общая сумма претензий этого государственного банка к своим бывшим владельцам достигает 10 миллиардов долларов.

Причиной исключения компаний из реестров стало отказ Боголюбова платить регистрационные взносы, которые, по данным суда, представляют собой относительно небольшие суммы. Теперь суд фактически обязал его покрыть также часть взносов за партнера — Игоря Коломойского, который в настоящее время находится в СИЗО в Киеве. В решении указано, что Боголюбов мог бы предотвратить ликвидацию, а затем требовать от Коломойского компенсации расходов.

Как известно, еще в 2017 году Высокий суд Лондона вынес приказ о мировом аресте активов Коломойского, Боголюбова и шести компаний на сумму 2,6 миллиарда долларов. С учетом процентов, которые начисляются в размере 500 тысяч долларов в день, сумма претензий увеличилась до 4,2 миллиарда долларов.

Суд также обязал экс-владельцев ПриватБанка раскрыть информацию о своих активах ограниченному кругу лиц, в том числе юристам, и ограничил их расходы до 20 тысяч фунтов в неделю. Однако из-за бездействия Боголюбова возник риск утраты 1 миллиарда долларов, которые находятся под мировым арестом.

Как работает схема офшоров

Бизнес-группа "Приват" имела многослойную структуру собственности. Украинские компании группы находились в собственности кипрских компаний, а те, в свою очередь, принадлежали офшорным фирмам на Британских Виргинских Островах или в Белизе. А вот они уже принадлежали через номинальных держателей, проще говоря, подставных лиц, Боголюбову и Коломойскому.

В рамках приказа о мировом аресте активов Коломойского и Боголюбова, который был наложен в рамках рассмотрения дела в Высоком суде Лондона по иску ПриватБанка, был наложен арест на компании, которые прямо или косвенно принадлежат олигархам, в том числе и на порт "Бориваж", кредитные обязательства по которому продали почти в два раза дешевле рыночной стоимости.

Так вот, островные офшорные компании за неуплату регистрационного взноса, который на Британских Виргинских Островах составляет целых 350 долларов США в год, исключаются из реестра — получают статус inactive. Это означает, что наложить на них взыскание нельзя, а значит, нельзя наложить взыскание и на принадлежащее им имущество. На этих компаниях висят активы на сумму более 1 миллиарда долларов США.

В результате ПриватБанк может выиграть суд в Лондоне, но не сможет взыскать имущество, потому что компании исключены из реестра. Но есть одно "но".

На Британских Виргинских Островах, так же как и в Белизе, можно восстановить деятельность компаний, исключенных из реестра, даже через 5-10 лет, просто заплатив задолженность по оплате регистрационного сбора. То есть, не заплатив условные 10 000 долларов регистрационного сбора, Боголюбов на самом деле пытается скрыть активы на сумму более 1 миллиарда долларов США. Через 5-10 лет Боголюбов и/или Коломойский заплатят сбор и восстановят свое право собственности.

Тем не менее попытки Боголюбова и Коломойского избежать правосудия вряд ли ограничиваются только исключением офшорных компаний.

Как уже писало РБК-Украина, ссылаясь на экс-акционера ПриватБанка Алексея Маринова, они пытаются скрыть остатки своих активов от английского правосудия. Например, порт "Бориваж", стоимость которого составляет более 341 миллиона долларов США, на компанию, которая связана с другим известным бизнесменом — Сергеем Тигипко, через покупку кредитной задолженности в ПриватБанке.

Но в отличие от украинской судебной системы, решение английского суда еще раз подчеркивает, насколько важна прозрачность ведения бизнеса и ответственность владельцев. Несмотря на сложность схем и их международный характер, современные судебные механизмы позволяют бороться с финансовыми махинациями даже на глобальном уровне.