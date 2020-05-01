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Богиня! Даша Астаф'єва запаморочила голову гарячими танцями на більярдному столі

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.05.2020 - 22:35
Богиня! Даша Астаф'єва запаморочила голову гарячими танцями на більярдному столі
Даша Астаф'єва (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Даша Астаф'єва запалила мережу новою відвертою зйомкою

Даша Астаф'єва порадувала фанів черговими гарячими кадрами - цього разу знаменита українська модель і співачка влаштувала танець-спокушання на більярдному столі.

34-річна красуня на цьому не зупинилася і продовжила зйомку на балконі.

Фото і відео Даша опублікувала у своєму Instagram, після чого зібрала величезну кількість захоплених коментів з компліментами.

На кадрах артистка в ніжному рожевому халатику повільно танцює під музику з більярдним києм, попутно оголюючи плечі та зону декольте.

Любителька пікантних і відвертих зйомок млосно позує, демонструючи спокусливі форми і чудову фігуру під легким одягом.

Відео: Даша Астаф'єва влаштувала спекотні танці на більярдному столі

Після відео з танцями в залі з більярдним столом модель показала фото у себе на балконі.

Богиня! Даша Астаф'єва запаморочила голову гарячими танцями на більярдному столі

Даша Астаф'єва (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники Даші Астаф'євої, схвильовані спекотними кадрами, почали сипати компліментами і захопленими відгуками. Деякі фани зазначають, що отримали справжній естетичний екстаз.

  • У такий більярд захочеш пограти, а вас немає
  • Як завжди, Багінь! (Богиня + вогонь)
  • Ох і Даша!
  • Жінка загадка
  • Ви класна, без зайвого пафосу! "Останній герой" з вами пам'ятаю, тоді вами і стала захоплюватися!
  • Естетичний екстаз!
  • Просто гармата!
  • Така різна, така пристрасна, така ніжна, така вульгарна, злегка річна та еротична! Це талант!
  • Це так красиво!
  • Таке відчуття що всі красуні в Україні
  • Хвилююча поза, сексуальність зашкалює!
  • Яка гарненька!
  • Супер жінка

Богиня! Даша Астаф'єва запаморочила голову гарячими танцями на більярдному столі

Фото: скрін коментарів instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників фотографіями з відпочинку на морі - красуня продемонструвала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу.

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