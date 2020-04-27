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Хороша чортеня! Соковита Даша Астаф'єва повністю оголилася у пікантній фотосесії

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.04.2020 - 16:37
Хороша чортеня! Соковита Даша Астаф'єва повністю оголилася у пікантній фотосесії
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка влаштувала гарячу зйомку з відомим фотографом

Даша Астаф'єва обожнює позувати оголеною і регулярно радує шанувальників відвертими кадрами, демонструючи свої спокусливі форми у всій красі. Так, нещодавно співачка і модель схвилювала образом латексного зайчика - символу-тотема журналу Playboy, а також спокусливої спортсенки-футболістки. Навіть на карантині зірка не стала відмовлятися від зйомок і показала гарячу фотосесію з відомим українським фотографом Сонею Плакидюк - ймовірно, все ж зроблену до введення режиму самоізоляції.

На більшості опублікованих в Instagram кадрів 34-річна Астаф'єва позує повністю оголеною, захоплюючи апетитною фігурою. Знімки були зроблені в арт-готелі у Львові.

На одному з фото Даша відображена ніби за сніданком, при цьому на красуні одні лише чорні трусики.

"Є місця, настільки прекрасні, що побувавши в них разок, навіть сам стаєш трішки краще! Вся справа в тому, що такі місця, вміють ділитися з тобою своєю магією.. І, покидаючи їх, ти в серці поселяєш цю крихту", - поділилася артистка.

Також вона позувала зовсім без одягу, млосно лежачи на дивані і еротично тримаючи палець у роті.

"Є жінки, для яких оголене тіло - єдина загадка. Вони завжди будуть засуджувати і обурюватися. [ говорю, і знімаю шовкову білизну]", - зазначила Астаф'єва.

Хороша чортеня! Соковита Даша Астаф'єва повністю оголилася у пікантній фотосесії

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також зірка з'явилася в ліжку, прикрившись лише напівпрозорою тюллю.

"@moi_sofism людина з найкрасивішими оченятами в світі. Розкіш, яка проявляється в кожному погляді...і кожна зустріч - на мільйон ) Я завжди кажу, що фотосесії з геніями безцінні! Важливо, хто на тебе дивиться, і як тебе бачать. Людина може подивитися на тебе через найдорожчу лінзу в світі, але у неї буде всередині черв'ячок, який завжди все прекрасне переломлює. А можуть бути випадкові, нестримні кадри, тривалістю сімнадцять хвилин, які назавжди. І безцінні. Ах, якби ви знали", - поділилася враженнями від роботи з Плакидюк співачка.

Шанувальники Даші прийшли в захват і почали обсипати її компліментами в коментарях.

  • Можна дивитися вічно на вас Даша. Ідеальна жінка!! І душа і тіло, розум і краса, все в гармонії!!
  • Чуттєве диво
  • Краса то яка!!!!
  • Ай да дівчина!!!
  • А шо ви Дашенька гола ? Та шо то не докінця це видно по вашій фігурі !
  • Чудова
  • Даша прекрасна жінка
  • красуня!!! Природна краса, ні косметики ні лаку на нігтях, просто клас. І чоловіки це люблять, природну красу!!!
  • Дуже радує, коли такі жінки дуже радують! Вам, хоча від такої савтдини, хочеться написати тобі дуже личить тіло й розум!
  • Хороша чертовка
  • Яка гарна
  • Милуюся.....
  • Шикарне тіло
  • Ніби ангел з полотен Да Вінчі
  • це просто шедевр!

Хороша чортеня! Соковита Даша Астаф'єва повністю оголилася у пікантній фотосесії

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Раніше повідомлялося про те, що Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників фотографіями з відпочинку на морі. Вона продемонструвала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу.

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Новини України Даша Астаф'євафигура
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