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Кращий візажист - відпочинок: Даша Астаф'єва релаксує в купальнику і без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.01.2020 - 10:28
Кращий візажист - відпочинок: Даша Астаф'єва релаксує в купальнику і без макіяжу
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Артистка похвалилася соковитими формами в купальнику

Даша Астаф'єва - визнана королева відвертих зйомок і регулярно розбурхує шанувальників пікантними кадрами. При цьому співачка і колишня модель не соромиться показувати свою природну красу і іноді публікує в мережі фото без косметики. Зараз артистка за прикладом багатьох своїх зіркових колег вирушила на відпочинок у теплі краї, і у відпустці також спокійно обходиться без макіяжу. Яскравими відпускними кадрами Даша поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На одному з фото зірка в чорному купальнику стоїть на траві газону поруч з табличкою "По газону не ходити" і задоволено посміхається.

"Порушую тут, по всіх фронтах, як бачите..." - підписала кадр Астаф'єва.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також вона показала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу, ефектно демонструючи свої соковиті форми.

"Хто зібрався на риболовлю, на вечерю, до моря і в місто, і все проспав, той я!
Але, встиг зробити важливу справу. І навіть дві. Що проспали/ встигли ви?!" - написала співачка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Не обійшлося і без селфи без макіяжу - Даша в квітчастій вишитій блузці позувала на тлі басейну.

"Кращий визязист, звичайно відпочинок)" - зазначила знаменитість.

Кращий візажист - відпочинок: Даша Астаф'єва релаксує в купальнику і без макіяжуКращий візажист - відпочинок: Даша Астаф'єва релаксує в купальнику і без макіяжу

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Користувачі мережі залишили безліч компліментів натуральній красі і фігурі Астаф'євої.

  • Оооочень "погана" дівчинка!!!!
  • Агонь порушник
  • Дарина, така красива, сонячна і відпочила. Дашкаа, а ти як завжди прекрасна
  • Дашаааа,я теж хочу такий мейкккк
  • З Різдвом! Сама красива, добра і щира жінка
  • Ідеальна природна краса
  • Красуня
  • Краща ти
  • Дар'я красуня
  • І без мейк прекрасна
  • Красива
  • Кращий візажист-природна краса!
  • Справжня. Красива. Нічого зайвого. Супер.
  • Розкішна вишиванка, і сама гарнюня

Кращий візажист - відпочинок: Даша Астаф'єва релаксує в купальнику і без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше розкута Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.

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