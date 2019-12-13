Богдан заявив, що акції на Майдані шкодили нормандським переговорам

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Путін під час "нормандської зустрічі" двічі згадував акції на Майдані Незалежності

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що акції на Майдані "погіршували переговорну позицію" України на нормандських переговорах. Про це він сказав в ефірі "Право на владу" на "1+1", повідомляє РБК-Україна.

Богдан наголосив, що президент Російської Федерації Володимир Путін під час "нормандської зустрічі" двічі згадував акції на Майдані Незалежності.

"Під час цієї дискусії президент Російської Федерації пан Путін двічі запитував, як ми можемо вести переговори, як можемо це обіцяти, коли саме у цей момент в нас там, на Майдані, стоять активісти, люди, які ставлять до президента певні вимоги", - зазначив він.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна. У Кремлі повідомляли, що Путін та Зеленський потиснули руки.

Український президент повідомив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній нормандській зустрічі.

Говорячи про результати переговорів з Путіним щодо газу, Зеленський зазначив, що питання транзиту розблоковано, а деталі угоди будуть обговорюватися на рівні радників.