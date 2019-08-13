Богдан очолив Комісію державних нагород та геральдики

Президент України Володимир Зеленський призначив керівника Офісу президента Андрія Богдана керівником Комісії державних нагород та геральдики. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на офіційному сайті президента.

Указом також затверджений персональний склад Комісії державних нагород та геральдики, до якого увійшли:

Олексій Дніпров - керівник апарату Офісу президента України, заступник голови комісії

Андрій Бокотей - професор кафедри Львівської національної академії мистецтв (за згодою)

Віктор Бузало - член Українського геральдичного товариства (за згодою)

Андрій Гречило - голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАН України (за згодою)

Олександр Копиленко - директор Інституту законодавства Верховної ради України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України (за згодою)

Василь Кремень - президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

Ігор Мазепа - голова координаційної ради Міжнародної громадської організації "Родина Мазеп" (за згодою)

Олександр Мацько - член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України (за згодою)

Юрій Москаленко - координатор Білоцерківської волонтерської групи (за згодою)

Андрій Осідак - керівник департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента України, відповідальний секретар комісії

Олексій Покотило - керівник головного управління з питань воєнної безпеки директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України

Юрій Савчук - старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України (за згодою)

Микола Чмир - член Українського геральдичного товариства (за згодою).

Як повідомляло РБК-Україна, 13 серпня президент Володимир Зеленський відсторонив Романа Безсмертного від роботи в Тристоронній контактній групі.

Також 13 серпня президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства України жителям Росії.