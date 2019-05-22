Богдан не бачить жодних порушень у своєму призначенні

Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що не бачить жодних порушень у своєму призначенні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Глава АП вважає, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади. Він додав, що може займати посаду голови Адміністрації президента, або посаду заступника.

"Я потрапив під закон про люстрацію абсолютно несправедливо. І так сталося, наші попередники ухвалювали цей закон, що саме голова Адміністрації президента і його заступники виведені з-під державної служби. І якщо я можу займати якусь посаду на території України, це або голова АП, або заступники, тому в цьому немає ніякого порушення ні норм моралі, ні норм закону", - заявив Богдан.

Богдан додав, що закон про очищення влади декілька років перебуває на розгляді Конституційного суду. Він підкреслив, що Зеленський та його команда не будуть чинити жодного впливу на суд.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Богдан відомий як юрист олігарха Ігоря Коломойського. Раніше він був радником Миколи Азарова, який тоді очолював уряд України.