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Богдан пояснив заяву про відставку

Новини » Політика    03.08.2019 - 22:25
Богдан пояснив заяву про відставку
Фото: Андрій Богдан (Віталій Носач/РБК-Україна)

Богдан заявив, що команді президента не потрібні класичні ЗМІ для комунікації з суспільством

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що команді президента не потрібні "класичні журналісти" для комунікації з суспільством. Про це він сказав в коментарі "Радіо Свобода".

Він заявив, що заява про відставку - це крок по відношенню до керівництва і суспільству.

"Це мій крок по відношенню до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів... Класичні журналісти звикли самих себе сприймати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - сказав він.

 
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Поговорили із Андрієм Богданом про його «відставку» Таке...

Опубліковано Радіо Свобода Субота, 3 серпня 2019 р.

Раніше Богдан заявив, що йому невідомо, як з'явився знімок того, що він писав заяву на звільнення, але факт його написання він підтвердив. Він припустив, що це могла бути провокація "якихось спецслужб".

Вчора РБК-Україна писало, що Богдан написав заяву про звільнення. Однак, заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка спростував інформацію про відставку голови ОП. Президент Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від глави Офісу президента України Андрія Богдана. Президент уточнив, що станом на сьогодні не підписував заяву на звільнення Богдана.

Богдана призначили главою Адміністрації президента 21 травня 2019 року. Під час кампанії Володимира Зеленського його пов'язували зі штабом майбутнього президента. Богдан також був відомий як юрист олігарха Ігоря Коломойського.

Зеленський знову прокоментував ситуацію з Богданом Богдан прокоментував публікацію його заяви про відставку
Новини України отставкаАндрій Богдан
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