У четвер, 29 серпня, колишня міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова вийшла з СІЗО після внесення за неї застави в розмірі 6 мільйонів гривень. Про це повідомляє "ТСН".

Заставу за неї вніс народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Новинський.

Богатирьова була членом фракції "Партії регіонів". З 2004 по 2005 рік - довірена особа кандидата на посаду президента України Віктора Януковича.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора, 28 серпня, суд обрав запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я України Раїсі Богатирьовій. Згідно з рішенням суду, Раїси Богатирьової було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін 60 днів. Також була визначена сума застави у 6 млн грн.

Нагадаємо, 27 серпня екс-міністру охорони здоров'я України Раїсу Богатирьову затримали в аеропорту Києва. Восени 2014 року її оголосили в розшук, після чого пішов запит в Інтерпол. Через два роки комісія з контролю за файлами Інтерполу оголосила про відмову в її міжнародному розшуку.