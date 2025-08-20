Богачук получит шанс мести: реванш с Адамсом в Лас-Вегасе

Андеркарт боя Альвареса и Кроуфорда.

В центральном бою шоу встретятся мексиканец Сауль "Канело" Альварес и американец Теренс Кроуфорд.

Бой между Сергеем (26-2, 24 нокаута) и Брэндоном (25-4, 16 нокаутов) состоится во втором среднем весе на 10 раундов с контрактным весом 156 фунтов.

Кроме Богачука и Адамса, в андеркарте запланирован бой американца Джермайна Франклина (23-2, 15 нокаутов) против казахстанского нокаутера Ивана Дычко (15-0, 14 нокаутов) на 10 раундов.

Напомним, первый бой между Богачуком и Адамсом прошел в марте 2021 года в Пуэрто-Рико и завершился победой американца техническим нокаутом в восьмом раунде.

Украинец упал за 26 секунд до конца раунда, поднялся к отсчету рефери, но споткнулся, и бой был остановлен.

Карьера украинца после поражения

После поражения от Адамса Богачук выиграл восемь из девяти следующих поединков.

Его единственной неудачей за этот период стал бой против Верджила Ортиса-младшего в августе 2024 года, когда украинский боксер проиграл решением большинства в Лас-Вегасе.

В мае 2025 года Богачук одержал победу над американцем Майклом Фоксом в нетитульном поединке, отметившись впервые в карьере победой за все 10 раундов.

Где и когда смотреть реванш Богачука и Адамса

Поединок состоится в субботу, 13 сентября, на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе.

Реванш будет транслироваться на YouTube в рамках андеркарда боя Канело - Кроуфорд.

Основные поединки вечера, включая главное противостояние Альвареса и Кроуфорда, будут доступны для просмотра на платформе Netflix.

Кто такой Сергей Богачук

30-летний украинец из Винницкой области дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. Провел 28 боев, одержав 26 побед, 24 из которых нокаутом.

Богачук дважды терпел поражения, включая поражение Верджилу Ортису за временный титул WBC в первом среднем весе.

В 2022-2023 годах украинский боксер владел поясом WBC Continental America в первом среднем весе.