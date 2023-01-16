Бофсор открыт. Севшее на мель судно отбуксировали

Судно, севшее на мель у берегов Стамбула, отбуксировали, но движение судов пока не восстановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое информационное агентство Анадолу .

Как отмечает агентство, сухогруз МКК-1, следовавший из Украины в Стамбул и севший на мель в Стамбульском проливе, отбуксирован. Однако пролив все еще закрыт для судоходства. Движение было временно приостановлено в обоих направлениях.

"Судно под флагом Палау остановилось на мели возле района Бейкоз. Чрезвычайная ситуация произошла из-за отказа руля. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Также не поступало информации об экологических убытках", - говорится в сообщении.

Операция по снятию с мели 142-метрового сухогруза длилась около четырех часов. В ней участвовали спасательный корабль Nene Hatun, катера и буксиры береговых служб. Грузовое судно отбуксировано в район Бююкдере, где оно стало на якорь.