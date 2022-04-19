Через бойові дії та дощі: рух між Бердянськом та Запоріжжям закрито

"Рух між Бердянськом та Запоріжжям - закрито! У Василівському напрямку - через дощі сильно розмита об'їзна дорога. В Оріхівському напрямку – рух зупинено через активні бойові дії", - йдеться в повідомленні.

За наявною у мерії інформацією, на цій дорозі була пробка близько 300 машин, які не могли продовжити рух.

Нагадуємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, на південному напрямку ситуація контрольована. ЗСУ не дають окупанту просунутися в бік Запоріжжя.

Додамо, нещодавно радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російсько-окупаційні війська розпочали наступ в Запорізькій області, близько 10 тисяч ворожих солдатів рухаються на південь у напрямку Гуляйполя.

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