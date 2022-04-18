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Не даємо РФ просунутись в бік Запоріжжя. Ситуація на південному напрямку контрольована, - Залужний

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 19:08
Не даємо РФ просунутись в бік Запоріжжя. Ситуація на південному напрямку контрольована, - Залужний Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/CinCAFU/)
Автор: Марія Кучерявець

На південному напрямку ситуація контрольована. ЗСУ не дають окупанту просунутися в бік Запоріжжя та знищують ворога у передмісті Херсону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

"Ситуація на південному напрямку контрольована. Суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається", - написав Залужний.

За його словами, у звʼязку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, у тому числі за рахунок матеріально-технічної допомоги країн-партнерів.

"Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсону. Ми не даємо ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя", - розповів Залужний.

Разом з тим, триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя.

"Командування Збройних Сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря", - резюмував Залужний.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російсько-окупаційні війська розпочали наступ в Запорізькій області, близько 10 тисяч ворожих солдатів рухаються на південь у напрямку Гуляйполя.

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Збройні сили України Миколаїв Маріуполь Запорожская область Валерій Залужний
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