В бік Гуляйполя. Російські війська почали наступ в Запорізькій області, - Арестович

Російсько-окупаційні війська розпочали наступ в Запорізькій області. Близько 10 тисяч ворожих солдатів рухаються на південь у напрямку Гуляйполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін LIVE".

Він зазначив, що окупантам вдалося вторгнутися у два-три населені пункти, проте українські військові до цього готові.

"Нарешті південний фас російського угруповання прийшов у рух, рушив. Ми чекали цього дня... Нарешті поїхали туди, умовно кажучи, у бік Гуляйполя Запорізької області. Рухаються вони дуже акуратно, ротною тактичною групою, проповзаючи від населеного пункту... Поки що в перші два-три (населені пункти - ред.) зайшли, але нарешті позначили якийсь рух", - розповів Арестович.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти з важкої артилерії обстріляли м. Гуляйполе Запорізької області.

Додамо, в районі Василівки Запорізької області російські окупанти зафарбовують на техніці символи Z і встановлюють українські прапори. У Генштабі Збройних сил України (ЗСУ) вважають, що противник готує провокації.

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