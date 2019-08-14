У бойовиків на Донбасі вилучають паспорти РФ, щоб запобігти дезертирству, - розвідка

У бойовиків на Донбасі вилучають російські паспорти, щоб запобігти дезертирству. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони.

За даними української розвідки, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ набуває поширення практика вилучення отриманих російських паспортів у сержантів і рядових під приводом запобігання самовільному залишенню місць служби.

"При цьому, зростає кількість випадків їх видачі російськими командирами підлеглим за винагороду для втечі на територію Росії та уникнення у такий спосіб відповідальності за скоєні злочини і правопорушення, у т.ч. проти цивільного населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, 2 серпня президент Російської Федерації Володимир Путін спростив порядок отримання виду на проживання для українців.

Крім того, ще раніше Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України. Це рішення засудили США та ЄС.