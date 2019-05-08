Бойовики заявили про відміну режиму припинення вогню, - СЦКК

Російські бойовики на Сході України в односторонньому порядку відмінили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

За повідомленням української сторони СЦКК, сьогодні о 10:00 від команди СММ ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на Сході України режиму припинення вогню у вздовж усієї лінії зіткнення.

"Через нахабне порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, було припинено роботи по відновленню будівель, які були пошкоджені в наслідок обстрілів. Через байдужість окупантів до потреб мирних жителів Донбасу призупинено відновлення житлових масивів у населених пунктах Мар’їнка та Красногорівка", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, в ООС заявили, що українська сторона не припинить відновлювати інфраструктуру регіону, а гуманітарна обстановка в районі проведення операції залишиться під контролем Об'єднаних сил.

Нагадаємо, з початку поточної доби на Донбасі бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях Операції об'єднаних сил, унаслідок чого загинув український військовий, ще один загинув 7 травня.

РБК-Україна писало, в Міноборони повідомляли, що на окупований Донбас прибули групи снайперів з Російської Федерації.