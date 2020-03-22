Бойовики з забороненого озброєння обстріляли Водяне

З початку поточної доби, 22 березня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку проросійських незаконних збройних формувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу ООС, сьогодні під ворожий обстріл з забороненого мінськими угодами озброєння потрапили позиції українських військових поблизу Водяного. Бойовики випустили 5 мін з мінометів 82-го калібру.

"Сьогодні, 22 березня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що на ділянках розведення сил у районі населених пунктів Станиця Луганська, Золоте та Петрівське зберігається режим припинення вогню. На цих ділянках співробітники Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

Нагадаємо, 21 березня на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу було поранено 1 українського військового. Вчора окупанти застосовували міномети 120-го та 82-го калібрів.

Крім того, 20 березня незаконні збройні формування на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали четверо українських військових.