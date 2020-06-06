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Бойовики випустили міни по позиціях ООС, є поранені

Новини » Надзвичайні події     06.06.2020 - 17:44
Бойовики випустили міни по позиціях ООС, є поранені
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню

У суботу, 6 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики випустили міни по українських позиціях. В результаті обстрілів було поранено двоє українських військових.

Про це повідомляє штаб ООС.

Так, з початку доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим "тиші". Вони застосували міномети калібру 120 мм, які повинні бути відведеними від лінії розмежування.

"Українські захисники надали загарбникам рішучу відповідь. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовилися від подальшої активності", - йдеться в повідомленні.

По українських позиціях поблизу Опитного бойовики випустили сім мін 120-го калібру. Також обстріли були зафіксовані поруч з Мар'їнкою і Богданівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхове.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримав поранення. Втрати противника уточнюються.

Крім того, на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "Тиша" дотримувався.

Нагадаємо, 5 червня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши двох українських військових.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України ДонбасООС
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