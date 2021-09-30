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Бойовики знову застосували заборонену зброю на Донбасі

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Донбас, Четвер 30 вересня 2021 17:27
Бойовики знову застосували заборонену зброю на Донбасі Фото: бойовики порушують "тишу" на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

З початку четверга, 30 вересня, на Донбасі зафіксували чотири випадки порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Окупанти поблизу Кам'янки застосували проти сил ЗСУ артилерію 122-го калібру та міномети 82-го та 120-го калібрів. В районі Новотошківського позиції ООС потрапили під вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Порушували "тишу" і поблизу населеного пункту Попасна. Там окупанти застосували проти українських підрозділів автоматичні станкові гранатомети.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність", - додали у штабі.

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