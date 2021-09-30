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Боевики вновь применили запрещенное оружие на Донбассе

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Донбасс, Четверг 30 сентября 2021 17:27
Боевики вновь применили запрещенное оружие на Донбассе Фото: боевики нарушают "тишину" на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала четверга, 30 сентября, на Донбассе зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня пророссийскими боевиками. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Оккупанты вблизи Каменки применили против сил ВСУ артиллерию 122-го калибра и минометы 82-го и 120-го калибров. В районе Новотошковского позиции ООС попали под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Нарушали "тишину" и вблизи населенного пункта Попасная. Там оккупанты применили против украинских подразделений автоматические станковые гранатометы.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность", - добавили в штабе.

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