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Бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Понеділок 15 лютого 2021 07:46
Бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 14 лютого, на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про факти порушення тиші повідомлено представників ОБСЄ.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новоолександрівки, збройні формування РФ відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення ООС контрольована українськими військовими, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

14 лютого на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців. У Кременчуці оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю двох жителів міста на Донбасі 14 лютого.

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