Бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі
Протягом минулої доби, 14 лютого, на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про факти порушення тиші повідомлено представників ОБСЄ.
Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новоолександрівки, збройні формування РФ відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Від початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення ООС контрольована українськими військовими, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
14 лютого на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців. У Кременчуці оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю двох жителів міста на Донбасі 14 лютого.