ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики збільшили винагороду за збиття безпілотників ООС

Новини » Політика    15.08.2019 - 13:34
Бойовики збільшили винагороду за збиття безпілотників ООС
Ілюстративне фото (youtube.com vice news)

Через збільшення винагороди бойовики стали частіше повідомляти російському командування неправдиві дані про збиття безпілотників ООС

У зоні проведення ООС на Донбасі бойовики збільшили грошову винагороду за збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Такі дані отримала розвідка Міноборони.

"Командування ЗС РФ вживає заходів для запобігання зниженню рівня реагування на польоти безпілотних літальних апаратів особовим складом передових підрозділів російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, окупанти збільшили грошову винагороду за збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку зі збільшенням винагороди зросла кількість випадків доповідей російському командуванню підлеглими неправдивої інформації.

"Зросла кількість випадків доповідей російському командуванню підлеглими неправдивої інформації для отримання грошової винагороди за нібито "виявлення польотів та фактів збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил" з наданням для підтвердження елементів раніше збитих зразків або пошкоджених власних", - інформують у Міноборони.

Зокрема, 12 серпня особовий склад одного з постів повітряного спостереження противника відкрив вогонь з метою імітації обстрілу безпілотного літального апарату. У подальшому для доказу факту збиття безпілотника ООС командуванню РФ були надані знайдені уламки значно раніше збитого зразка.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила поблизу населеного пункту Обозне в окупованому РФ районі Луганської області безпілотник малого радіусу дії у результаті вогню зі стрілецької зброї.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні в Міноборони заявили, що на Донбасі бойовики пригнічують канали електронного управління безпілотниками, щоб приховати переміщення військової техніки і озброєння, заборонених мінськими домовленостями.

Зупинити війну на Донбасі може лише Путін, - Тейлор ОБСЄ втратила безпілотник над окупованих Донбасом
Новини України ДонбасбойовикибеспилотникООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся