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Бойовики вранці обстріляли позиції ООС на Донбасі забороненого озброєння

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 12:51
Бойовики вранці обстріляли позиції ООС на Донбасі забороненого озброєння
Ілюстративне фото (ООС)

У разі загострення українські військові можуть задіяти підрозділи резерву

Збройні формування Російської Федерації вранці 5 березня обстріляли позиції українських військових на Донбасі з забороненого озброєння. Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що в період з 9:30 до 11:00 бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Новотошківського, Горіхового та Авдіївки.

"Так, за українським захисникам поблизу Новотошківського російські окупанти випустили 10 хв зі 120-мм мінометів. Далі ворог атакував наші позиції неподалік Оріхово з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм. Водночас з окупованого Спартака ворог вів вогонь по захисникам Авдіївки з мінометів 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також противник застосував протитанковий ракетний комплекс", - повідомили в штабі.

За даними українських військових, такими діями бойовики планували викликати масований удар у відповідь з боку ООС, щоб в подальшому отримати кадри для подальшої дискредитації Об'єднаних сил в порушенні домовленостей мінських.

"Українські захисники успішними точковими вогневими ударами, застосовуючи відповідне озброєння, завдали поразки за вогневим засобам противника і дали гідну відсіч російським окупантам. Чітко слідуючи мінським домовленостями, підрозділи ООС не відкривають вогонь першими, однак, знаходяться в повній бойовій готовності і готові в будь-який момент дати російським окупантам адекватну вогневу відсіч", - повідомили в ООС.

Як зазначили в штабі, в разі подальшого загострення, може бути задіяні підрозділи резерву. На даний момент ситуація знаходиться під контролем ООС.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики шість разів порушували режим припинення вогню. При цьому поранення отримали четверо українських військових.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі бойовики розмістили 40 "Градів", 13 танків і 22 гаубиці з порушенням мінських угод.

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