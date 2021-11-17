Бойовики посилили обстріли, 13 порушень за добу: один боєць отримав поранення

Російські найманці посилили обстріли на Донбасі, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. В результаті цих обстрілів 16 листопада один боєць отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
За минулу добу, 16 листопада, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню і 6 разів використовували озброєння, заборонене Мінськом.
У районі Мар'їнки вони вели вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.
Район Причепилівки окупанти обстріляли двічі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
У бік Новотошківського також ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Недалеко від Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
У районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів 120-го калібру
Біля Новозванівки наші війська двічі потрапили під обстріл з артилерії 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У бік Муратове окупанти вели вогонь з артилерії 152-го калібру.
Біля Попасної обстріл проводився з мінометів 82-го калібру і ручних протитанкових гранатометів. А в напрямку Песків - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Також в Луганській області зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в ООС.
Також станом на сьогоднішній ранок бойовики обстріляли Невельське з мінометів 120-го калібру, які заборонені мінськими домовленостями. В результаті цього обстрілу наші бійці не постраждали.
В ООС зазначають, що наші воїни відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.
Нагадаємо, що на Донбасі стало більше важкої техніки окупантів. Цього разу там зафіксували десятки танків бойовиків.
Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли Мар'їнку. В результаті було зруйновано житловий будинок.