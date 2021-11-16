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На Донбасі в результаті обстрілу отримав поранення військовий

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Донбас, Вівторок 16 листопада 2021 17:07
На Донбасі в результаті обстрілу отримав поранення військовий Фото: на Донбасі поранили військового (mil.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні формування Російської Федерації з початку доби 16 листопада дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, чотири з яких з використанням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Мар'їнки. Окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, у бік Новотошківського окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Недалеко від Травневого бойовики обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новоолександрівки проросійські війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Водночас позиції ООС біля Новозванівки потрапили під ворожий обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії зіткнення.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїна надано до медичної допомоги та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили окупаційні війська припинити обстріли.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 листопада, бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

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