Бойовики тричі застосували заборонену Мінськом зброю: важко поранений український воїн

Позиції українських воїнів в районі Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Майорська - з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Кримського окупанти двічі обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів 120-го калібру.

У районі Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. А в бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів окупантів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.