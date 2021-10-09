RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики тричі застосували заборонену Мінськом зброю: важко поранений український воїн

Автор: Наталья Скороход

Бойовики 10 разів за добу, 8 жовтня, порушили режим припинення вогню на Донбас, при цьому тричі застосувавши заборонене Мінськом озброєння. В результаті обстрілів окупантів один український воїн отримав важке поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Позиції українських воїнів в районі Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Майорська - з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Кримського окупанти двічі обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів 120-го калібру.

У районі Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. А в бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів окупантів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики розміщують важке озброєння в житлових кварталах на окупованій території. Згідно з інформацією ОБСЄ, "Гради", гармати й гаубиці окупанти розмістили в Луганську та в області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас