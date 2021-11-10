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Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

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Донбас, Середа 10 листопада 2021 17:13
Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 10 листопада, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, бойовики обстрілювали українські позиції в районі населеного пункту Причепилівка. Вони вели обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Крім того, у бік Широкиного окупаційні війська здійснили обстріл з гранатометів різних систем, а також зі стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 листопада, бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.

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