Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Ворог використовував заборонене озброєння

От начала суток, 23 февраля 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксировано 3 вражеских обстрела украинских позиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом враг применял вооружение запрещенное минскими соглашениями.

На Луганском направлении противник из минометов 120-го и 82-го калибров, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских военных в районе Катериновки.

Кроме того, из противотанкового ракетного комплекса были обстреляны военные из состава Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 23 февраля 2019

Напомним, что в течение минувших суток, 22 февраля, боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов один военных из состава Объединенных сил получил ранения.

Добавим, в пятницу, 22 февраля, контрольные пункты въезда-выезда вдоль линии разграничения на Донбассе пересекли свыше 36 тысяч человек и 4,6 тысяч транспортных средств.