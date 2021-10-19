Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
Збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому один раз російські найманці відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.
Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Авдіївки. Окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
При цьому в бік Зайцевого проросійські війська вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, українські позиції біля Гранітного бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм.
В результаті ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
"Наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.
При цьому в штабі додали, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.