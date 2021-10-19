Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, используя запрещенное вооружение
Вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом один раз российские наемники открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Авдеевки. Оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
При этом в сторону Зайцевого пророссийские войска вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, украинские позиции возле Гранитного боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм.
В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
"Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.
При этом в штабе добавили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.