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Бойовики тричі порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 12:52
Бойовики тричі порушили перемир'я на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Серед підрозділів Об'єднаних сил втрат немає

З ранку 17 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, близько 7:00 російські незаконні збройні формування з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли українські позиції в районі Новомихайлівки.

Ще один ворожий обстріл був зафіксований близько 10:30 поблизу населеного пункту Лебединське. Окупанти впродовж 20 хвилин били по позиціям Об'єднаних сил з протитанкових гранатометів.

Третій обстріл стався в районі Красногорівки після 11-ї години. Бойовики обстріляли українських військових з гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

"Упродовж поточної доби втрат в Об’єднаних силах немає", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у суботу, 16 листопада, на Донбасі загинув один український військовий зі складу Об'єднаних сил. Загалом окупанти 15 разів відкривали вогонь по українським позиціям. При цьому бойовики застосовували міномети 120 та 82-го калібрів.

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