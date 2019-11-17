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Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе

Новости » Происшествия     17.11.2019 - 12:52
Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Среди подразделений Объединенных сил потерь нет

С утра 17 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 3 случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, около 7:00 российские незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе Новомихайловки.

Еще один вражеский обстрел был зафиксирован около 10:30 вблизи населенного пункта Лебединское. Оккупанты в течение 20 минут били по позициям Объединенных сил из противотанковых гранатометов.

Третий обстрел произошел в районе Красногоровки после 11 часов. Боевики обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

"На протяжении текущих суток потерь в Объединенных силах нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 16 ноября, на Донбассе погиб один украинский военный из состава Объединенных сил. В общем оккупанты 15 раз открывали огонь по украинским позициям. При этом боевики применяли минометы 120 и 82-го калибров.

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