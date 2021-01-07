Бойовики за добу п'ять разів порушили перемир'я, сьогодні на Донбасі тихо

Проросійські бойовики на Донбасі за минулу добу, 6 січня, п'ять разів порушили режим припинення вогню. Сьогодні ж зранку дотримується тиша.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що вчора в районі Водяного на Приазовському напрямку противник кілька разів відкривав вогонь з 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета. Також вогнева активність була помічена і недалеко від населеного пункту Опитне.

"Тут противник здійснив кілька неточних пострілів у бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового - зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона поінформувала представників ОБСЄ про порушення, військові відкривали вогонь у відповідь.

"З початку поточної доби, 7 січня, спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську стався вибух у будинку одного з ватажків так званої "ЛНР" Яна Лещенка.

Також повідомлялося, що в Донецькій області п'ять населених пунктів залишаються без води після пориву на водогоні.