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На Донбасі не зафіксовано втрат серед підрозділів ООС

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 18:19
На Донбасі не зафіксовано втрат серед підрозділів ООС
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 2 рази обстріляли українських військових

Від почату доби, 26 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрат серед українських військових не було зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 противник 2 рази порушив режим припинення вогню. При цьому озброєння заборонене мінськими угодами не застосовувалось.

Зазначається, що ворог із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське та Водяне.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - додали у відомстві.

На Донбасі не зафіксовано втрат серед підрозділів ООС

Нагадаємо, що на контрольних пунктах "Чаплинка" та "Каланчак", що на кордоні з окупованим РФ Кримом, було обмежено пропуск транспортних засобів. Обмеження триватиме до 28 січня 2019 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі бойовики наражають мирних жителів на небезпеку на КПВВ. За тиждень представники підконтрольних Росії самопроголошених органів влади шість разів порушили режим роботи дорожніх коридорів направляючи людей на КПВВ після закінчення часу їх роботи.

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